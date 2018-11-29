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Şeyma Subaşı'ndan nafaka yorumu: Bence çok tatlı ve komiksiniz

"Şeyma Subaşı'nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir"

29 Kasım 2018 11:53

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Zaytung'un "Uzmanlar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir" yazısını paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti önceki Silivri'de boşanmıştı. Şeyma Subaşı'nın aylık 125.000 TL'lik nafaka alacağı belirtilmişti.

Subaşı da internette dolaşan "Uzmalar uyarıyor! Şeyma Subaşı’nın nafakasını fazla düşünmek kronik uykusuzluğa neden olabilir" yazısını paylaştı.

Şeyma bu sözler için, "Bence çok komik ve tatlısınız" yazdı.

 

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