Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı yorumu: Mutlu olsun

Yapımcı Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, eski eşinin manken Itır Esen ile ilişki yaşadığı iddialarına "Mutlu olsun" diyerek yanıt verdi.

Kızı Melisa ve yeğeni Duru ile birlikte bir AVM'de görüntülenen gelen Şeyma Subaşı,

Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunun iddiaları hatırlatılması üzerine "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabi ki" dedi.

Boşanmanın ardından Fransız Dj Guido Senia ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem." dedi.