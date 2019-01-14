T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı yorumu: Mutlu olsun

"Ben hayatımdan mutluyum"

14 Ocak 2019 14:03

Yapımcı Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, eski eşinin manken Itır Esen ile ilişki yaşadığı iddialarına "Mutlu olsun" diyerek yanıt verdi.

Kızı Melisa ve yeğeni Duru ile birlikte bir AVM'de görüntülenen gelen Şeyma Subaşı, 

Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile birlikte olduğunun iddiaları hatırlatılması üzerine "Sosyal medyada öyle şeyler var gördüm. Ben hayatımdan mutluyum. O da mutlu olsun isterim tabi ki" dedi.

Boşanmanın ardından Fransız Dj Guido Senia ile aşk dedikoduları çıkan Şeyma Subaşı muhabirlerin aşk haberlerini sorması üzerine, "Ben şu an mutluyum, başka bir şey söyleyemem." dedi.

 

 

ETİKETLER

şeyma subaşııtır esenacun ılıcalıaşk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24