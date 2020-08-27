Şeyma Subaşı ve Senia Guido'nun ayrıldığı iddia edildi

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Senia Guido'dan ayrıldığı iddia edildi. Instagram hesabından 'Özgür kuş' paylaşımı yapan Subaşı'nın sevgilisinin faturalarını ödemekten sıkıldığı için ayrıldığı ileri sürüldü

İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır mutlu bir beraberliği vardı. Ancak son dönemlerdeki iddialara göre Şeyma Subaşı ve Senia Guido ayrıldı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan sıklıkla paylaşım yaparak hayatının birçok anını paylaşan Şeyma Subaşı, uzun bir süredir sevgilisi Guido Senia ile bir paylaşım yapmadı. Subaşı, Guido Senia ile birlikte yer aldığı bazı karelerini Instagram hesabından sildi.

Instagram hesabından ise yaptığı son paylaşımlarından birine yazdığı not ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Özgür kuş' notunu düştü.

Bunların ardından Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinden ayrıldığı iddiası gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararında 'tüm faturaları ben ödüyorum' diyerek sevgilisine tepki duyması etkili olduğu iddia var. Guido Senia'nın elini cebine atmadığı söyleniyor.