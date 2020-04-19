Şeyma Subaşı: Takılmayın bu tarz pozlarıma; Türk örf, adet, geleneklerine ters ama işte...

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından, geç saatlerde dikkat çekici kareler paylaştı, takipçilerine "Anlıyorum Türk örf, adet, geleneklerine ters ama işte, takılmayın bu tarz pozlarıma" dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenmemek için kendisini ev karantinasına alan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"Instagram kızlarının olayı budur"

Kendisine yapılan eleştirilere de gönderme yaptığı paylaşımda, senelerdir böyle olduğunu ve bu tarz pozlarına çok da fazla tepki gösterilmemesi gerektiğini söyleyen Subaşı şunları yazdı: "Yok canım ne sıkılması… İlginizi çekmeye çalışıyorum işte… Instagram kızlarının olayı budur… Bu tarz pozlar her zaman ilgi çeker, takipçi artar ve konuşulursun, siz daha yeni mi keşfettiniz yoksa? Takılmayın çok yani, senelerdir böyleyim, yapacak bir şey yok.



Bu arada şaka yapıyorum, güzel yorumlarınız için çok teşekkürler ama gerçekten çok takılmayın bu tarz pozlarıma, arada olur öyle… %40 yabancı olan takipçilerine atıyor diye düşünün, anlıyorum Türk örf, adet, gelenek ters ama işte…"