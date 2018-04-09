Şeyma Subaşı: O haberlere dava açacağız

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, ailesi ve kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli haberlere tepki gösterdi. Subaşı, söz konusu haberlere hukuki yoldan cevap vereceğini açıkladı.

Şeyma Subaşı, haklarından yapılan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Subaşı, Instagram'ın hikaye bölümünde şu mesajı paylaştı:

"İyi niyetli olmak moda olsa keşke"

"Normalde hakkımda yapılan, yazılan doğru-yanlış hiç bir şeye cevap vermemenin daha doğru olduğunu düşünmüşümdür. Ama çocuğumuz ve ailemizle ilgili yapılan kötü niyetli yazı ve haberlerin hepsine dava açmaya karar verdik. Neden birbirimizle uğraşmaktan, provoke etmekten bu kadar keyif alıyoruz gerçekten bilmiyorum. (kendimi de katıyorum çünkü kimseye ders vermeye çalışmak gibi bir hadsizlik yapmak istemem) Her şeyin moda olduğu bu dönemde 'iyi niyetli olmak' da moda olsa keşke..."