'Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı' iddiası

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin Mohammed Al Saloussi olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, Al Salouissi, Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan'un eski sevgilisi.

Takvim'de yer alan habere göre, Eski sevgilisi Guido Senia ile ayrıldıktan sonra, yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi çok konuşuldu. Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin yüzünü göstermeden romantik bir karesini "No nazar" notuyla paylaşmıştı.

Öte yandan Mohammed Al Saloussi’nin adı geçtiğimiz yıl Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan ile anılmıştı.

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

Serdar Ortaç ile boşanan Chloe Loughnan ile Şeyma Subaşı'nın aşkı Mohammed Al Saloussi’nin eski sevgili oldukları iddiası ortalığı karıştırdı.Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti. İkiliyi de Merve Şentürk tanıştırmıştı.