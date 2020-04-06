Şeyma Subaşı'ndan Koronavirüs isyanı: Her gün ağlıyorum

Geçtiğimiz ay yurt dışından gelen İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte karantinaya giren Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, babası Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik'e gitmişti.

İtalyan sevgilisi Guido Senia'yla birlikte İstanbul'da evinde olan ünlü isim Instagram'dan ağlarken paylaştığı hikayesine şunları yazdı: "Evet güzel oynuyorum dimi Instagram'da sürekli; pozitif olun ve pozitif kalın diye. Gerçekten neden mi kilo verdim, mutsuzum ve depresyondayım. Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona!"

Kızı Melisa ile daha öncesinde çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Subaşı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın. Sağlıklı ve mutlu olması önemli olan biliyorum ama işte, kalp ve boğaz düğümleniyor bir süre sonra. Uçuşların açılmasını bekliyorum sadece ona kavuşmak için. Şu anda ağlıyorum ama birazdan modumu değiştirmek için müzik açıp, spor yapıp, dans edeceğim kendi kendime."