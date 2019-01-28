Şeyma Subaşı: Kredi kartı ekstrem 700 bin liraymış, yalana bak!

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle ve ardından boşanmasıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, Hürriyet'ten Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı. Kredi kartı limitinin 700 bin lira olduğu iddiasına ilişkin olarak, "Yalan haber! Tabii ki öyle bir şey yok. Büyük yalan hem de" diyen Şeyma Subaşı, kaburgalarını aldırdığı haberlerine de, "Yok daha neler! Hayatımda hiç böyle bir şey duymadım. Olabiliyor mu onu bile bilmiyorum. Manyak mıyım ben!" sözleriyle tepki gösterdi.

"Burnumdan da hiç estetik ameliyatı olmadım" diyen Subaşı, "Burnumun üstüne, 8 ayda bir dolgu koyduruyorum. Hatta şimdi yine dolgu zamanım geldi. Başka da bir estetiğim yok" ifadesini kullandı.

Acun ile aralarındaki büyük aşkın sonradan yok olduğunu söyleyen Subaşı, Ilıcalı'ya kırgın olmadığını ifade ederek, "Mutlu olsun istiyorum" dedi.

Şeyma Subaşı'nın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

Kızma ama sizin yaşadığınız şeyi nesi gerçek, üç gün sonra ikiniz de sevgili yaptınız… Artık hayat hızlı diye, aşklar da mı hızlı…

-Bizim yaşadığımız her şey gerçekti. Ben hayatımda hiç yalan bir şey yaşamadım. Evet büyük aşk vardı ama sonra aşk bitti, yok oldu, gitti… “Ayrılmak isteyen Acun’du” diye bir şey de yok, karşılıklı bir şeydi…

Acun’a kırgın ve bozuk musun sen…

-Yok değilim. Mutlu olsun istiyorum.

"Belli bir grup var, benim yerlerde sürünmemi istiyorlar"

Aldığın nafaka millete dert oldu…

-Evet ya, inanılmaz bir şey! Resmen dert olmuş benim nafakam. Duyduğuma göre azaltılsın diye bakanlığa mı başvurmuşlar ne… Komik tabii. Bence bu, aldığım nafakayla alakalı değil, onlar bana takık olan insanlar. Benim su içmeme bile takıklar. Belli bir grup var, benim yerlerde sürünmemi istiyorlar.

Bir daha anne olacak mısın?

-Yok! O defteri kapattım bir tek Melisam olsun. Melisayla biz ikiziz. Ona hep öyle söylüyorum. “Biz anne-kız seninle beraber büyüyeceğiz!” diyorum. Bugüne kadar büyümeyi reddediyorum. Ama artık bazı sorumluluklarının farkına varıyorum. Şimdiye kadar her şeyi, benim için başkaları yaptı. Acun ve çevresi bana yardımcı oldu 10 sene boyunca. Şimdi ilk defa benim yapmam gerekiyor. Onları yavaş yavaş öğreniyorum. Ben uçak bileti falan almasını bilmezdim. Hala bilmiyorum gerçi. Otel ayarlamayı da bilmem. Banka hesabımı da bilmem. Yavaş yavaş öğreniyorum. Böyle söylüyorum diye de kızacaklar…

Kredi kartı ekstren 700 bin liraymış, doğru mu?

-Yalan haber! Tabii ki öyle bir şey yok. Büyük yalan hem de. Mantık var bu bunda? Olabilir mi böyle bir şey? İnsanlar benden nefret etsin diye bakalım daha neler uyduracaklar! Haberciler sevmiyor beni!

Kaburgalarını aldırmışsın…

-Yok daha neler! Hayatımda hiç böyle bir şey duymadım. Olabiliyor mu onu bile bilmiyorum. Manyak mıyım ben! Bir de badem göz ameliyatı olmuşum güya. O nedir onu da bilmiyorum. Hayır olmadım. Herkes gibi botoks yaptırıyorum, 16-17 yaşındaki kızlar da yaptırıyor…

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