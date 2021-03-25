Şeyma Subaşı, Duygu Özaslan'ı engelledi

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla ve Instagram paylaşımlarıyla ünlenen Duygu Özaslan, Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını söyledi. Duygu Özaslan ayrıca Şeyma Subaşı tarafından da sosyal medyada engellediğini açıkladı.

Duygu Özaslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şeyma Subaşı sevdiğim biri, tanışıklığım var; bir süredir hikayesini görmediğimi fark ettim. Bir gün Büşra'ylaydık bir bakayım dedim. Engellemiş beni story'sinden. Böyle bir şey yapıldığını bile yemin ederim bilmiyordum"