Şeyma Subaşı da yastık-kemer akımına katıldı!

Sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge (yastık-kemer) akımına Şeyma Subaşı da uydu. Subaşı, vücuduna bağladığı pembe yastığıyla poz verdi.

Ölümcül salgından dolayı herkesin evine kapandığı şu günlerde sosyal medya akımına bir yenisi daha eklendi. Yastığın kemerle bele bağlandığı çılgın akım Quarantine Pillow Challenge'a Şeyma Subaşı da pembe yatığı ile katıldı.

Galeri - Sosyal medyada yeni moda trendi: Yastık+kemer



Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da bu akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katıldı. Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.