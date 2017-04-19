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Şeyma Subaşı: Büyük aşkın olduğu yerde her zaman mucizeler de vardır, evet evleniyorum

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evleniyor

19 Nisan 2017 14:49

Moda tasarımcısı Şeyma Subaşı Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile evleneceklerini duyurdu. Subaşı, "Büyük aşkın olduğu yerde her zaman mucizeler de vardır. Evleniyorum... Evet evleniyorum..." ifadesini kullandı.

Bugün kadar iki kez evlenen Acun Ilıcalı’nın kızı Melisa’nın annesi Şeyma Subaşı bu kez ‘evleniyorum’ paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Şeyma Subaşı, evlilik haberi verdiği pozuyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına "Büyük aşkın olduğu yerde her zaman mucizeler de vardır. Evleniyorum... Evet evleniyorum..." notunu düştü. Beyaz kıyafeti ve saçındaki çiçeklerle poz verdiği fotoğrafın altında binlerce beğeni geldi. 

 

Şeyma Subaşı kimdir?

'Var mısın Yok musun' yarışması ile tanınan Şeyma Subaşı, yarışmadan 69 bin lira kazanmıştı. Yarışmadan sonra çeşitli projelerde yer alan 2 Temmuz 1990 doğumlu Şeyma Subaşı, moda tasarımcılığı yapmaktadır. "Yok Böyle Dans" adlı yarışma da, Acun Ilıcalı Moda Tasarımcısı olarak görev vermiştir. Yarışmacıların kostümlerini hazırlayarak, burada daha fazla kendini göstermeyi başarmıştır. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.

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