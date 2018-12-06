Şeyma Subaşı: Beni yalnız bırakın

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan boşandıktan 24 saat sonra Amerika'ya giden Şeyma Subaşı, sosyal medyadan gelen yorumlar ve sürekli magazinde gündeme gelmesine imalı bir göndermede bulundu. Subaşı, sosyal medya hesabı İnstagram hesabından yayınladığı kareye, "Beni yalnız bırakın" mesajını yazdı.

Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliği geçen hafta tek celsede biten Şeyma Subaşı, boşandıktan saatler sonra kızı Melisa'yı da yanına alarak soluğu Miami'de aldı. Miami tatilinde eğlenceli paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı'nın rahat tavırları, bazı takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu.



Bazı kullanıcılar, "Şeyma adeta boşanmayı kutluyor" derken, bazıları da, "Boşanmak hiç etkilememiş" şeklinde yorum yaptı. Subaşı ve Ilıcalı'nın boşanması günlerdir magazin gündemlerini meşgul etti. Şeyma Subaşı, bu tepkiler üzerine yapıldığı düşünülen bir paylaşımına, "Beni yalnız bırakın" yazdı.