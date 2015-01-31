Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı mermi 214 kiloymuş

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Tek başına kaldırdığı merminin ağırlığı için bugüne kadar farklı rakamlar söylendi. Resmi kaynaklarda da yer alan 276 kg. ağırlık, birçok kez tartışma konusu oldu. Bu tartışmaya, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı alan klavuzlarından, emekli Topçu Yüzbaşı Rıdvan Arı ve emekli öğretmen Zafer Aydoğan da katıldı. İki rehber, Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı top mermisini tarttı. Merminin, bugüne kadar söylendiği gibi 276 değil, 214 kg. olduğunu iddia etti.

‘25 senemi TSK'da geçirdim’

Arı, Mecidiye Tabyası'nda sergilenen Seyit Onbaşı heykelinin yanındaki top mermilerinin orijinal olduğunu iddia etti. Daha sonra Aydoğan’la birlikte bunları tartmaya karar verdi. Dört kişinin güçlükle taşıyıp tartıya koyduğu bir merminin ağırlığı 215 kg. çıktı. Rıdvan Arı, “Ben 25 senemi TSK’da geçirdim. Topçu yüzbaşı olarak emekli oldum. 2004 senesinden beri de alan klavuzu olarak görev yapıyorum. Seyit Onbaşı'nın taşıdığı top mermisinin farklı rakamlarla ifade edilmesi dikkatimi çekti. Tarih kitaplarında birçok araştırma yaptım ancak net bir rakama ulaşamadım. Alan klavuzu arkadaşım Zafer Aydoğan ile birlikte, Mecidiye Tabyası'ndaki top mermilerini tartarak sonucu bulmaya karar verdim.

‘Fotoğraflarla belgeledik’

25 yılımı topçu olarak geçirdim, bu nedenle bu top mermilerinin orijinal olduğunu, 24 cm.’lik bu mermilerin, Seyit Onbaşı'nın kullandığı topunkilerle aynı olduğunu biliyorum. Çanakkale’den emaneten dijital bir tartı alarak Mecidiye Tabyası'na götürdük. Burada mermiyi bir battaniyenin üzerine koyup dört kişi güçlükle tartıya kadar taşıdık. Dijital tartı aleti, 219 kg. gösterdi. Ardından mermiyi indirip darasını almak için bu kez battaniyeyi boş olarak tarttık, 5 kg. geldiğini gördük. Yaptığım incelemede, merminin alt kısmında bulunan 1 kg. ağırlığındaki tapanın olmadığını gördüm. Bunu da ekleyince, merminin gerçekten 215 kg. ağırlığında olduğunu tespit ettik. Bunu da fotoğraflarla belgeledik. Kafa karışıklığının bu sayede giderildiğini umuyorum" şeklinde konuştu.