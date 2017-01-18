Seyircilerine emniyet kemeri taktıran tiyatro

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmeyi amaçlayan 'Kazasız Kul Olmaz' adlı tiyatro oyununda seyircilere emniyet kemeri taktırılıyor.

İstanbul Gelişim Sanat tarafından seyircilerin beğenisine sunulan oyun, Uluslararası Radyocular Birliği'nce yılın "alkışı hak edenler" ödülüne layık görüldü. Zahrettin Çelik'in yazıp yönettiği oyunun sanat danışmanlığını Zihni Göktay, Şevket Çoruh ve Vatan Şaşmaz yapıyor.

Kemerler takılmadan oyun başlamıyor

Koltuklarına emniyet kemerleri monte edilen salonda oyundan önce anons yapılarak kemerlerin bağlanması isteniyor. Bütün seyirciler kemerlerini bağlamadan da oyun başlamıyor.

Oyunun yönetmeni Çelik, 81 ilde sahnelenmesi hedeflenen projeyi destekleyenlere teşekkür ederken şunları söyledi:

"Bu projemizi bir çok kurum ve kuruluş farklı alanlarda desteklemektedir. Bunların arasında yer alan 'Kilim' kazaların azalması için destek oldular. Bizim için bu destekler çok önemlidir. Kurum kuruluşların katkıları daha çok araştırma ve kazaların azalmasına yardımcı olacaktır. Çocuklarımıza mutlu ve yaşanacak bir dünya emanet etmek için birlikte ancak bunu başara biliriz. Biz İş sahalarında olsun, kavşak, hastanelerde olsun araştırmalarımıza devam edeceğiz. Projeye desteklerinden ve değerli katılımlarından dolayı müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz."

Sponsor firmalar arasında "En iyi firma" ödülünü alan Kilim'in Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Yayla ise şunları söyledi:

"Bu tarz projelerin yaygınlaşmasını ve toplumun trafik ve iş kazalarının azalması alakalı sorunlarını sahnede aktarılmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca Kilim yönetimi olarak, gerek okullar gerek öğrenci bursları anlamında elimizden geldiğince katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu ödülü Kilim de çalışan personeller adına alıyorum. Bu itibarla, 'Kazasız Kul Olmaz' adlı projeyi çok değerli ve farklı gördük. Bir nebze de olsa kazaların azalmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize."

Türkiye kazalarda Avrupa birincisi

Dünya genelinde her yıl 1.6 milyon insan kazalarda yaşamını yitirmekte. Türkiye ise kazalarda dünya genelinde üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada.

Künye

Yazan ve Yöneten: Zahrettin Çelik

Sanat Danışmanı: Vatan Şaşmaz, Cem Kılıç, Mehmet Ali Nalbant

Proje Danışmanı: Yusuf Erbaş, Gurbet Altay, Savaş Konca, Av. Adnan Tüzün, Yaşar Karaaslan, Öznur Simav, Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

Kostüm: Serpil Argun

Müzik: Majeste Bilinçaltı

Basın Danışmanı: Pro Media

Ödül Tasarım: Gündoğdu Kristal

Grafik: MarkAsimetri

Reklam Strateji: Good Jop

Koordinatörler: Ali Çelik, Sermin Ortaç, Abdullah Yılmaz, Hayriye Hande Şen, İsmail Çelebi

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