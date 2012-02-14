Şeyh El Maktum'a satılan İETT arazisine ne oldu?

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyenin Dubai Şeyhi El Maktum'a sattığı Şişli'deki İETT arazisiyle ilgili 2006 yılındaki planlara dönülmesini onayladı.

Yüksek imar artışıyla 2006 yılında yapılan plan değişikliğinin ardından El Maktum'a satılan 46 bin metrekare büyüklüğündeki arsa için 2007'de İstanbul 7. İdare Mahkemesinde dava açıldı. Plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkemenin kararı, Danıştay 6. Dairesi tarafından da onandı. Buna göre 2006 yılında yapılan imar artışı da geçerli hale geldi. Danıştay'ın aldığı kararla arsanın yeniden imar hakkı kazanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu yeni plan notlarını hazırladı.

2006 yılında verilen imar artışına ek düzenlemeler getirilen değerlendirmeye göre, İETT arazisi turizm, ticaret, yol ve yeşil alan olarak belirlendi. Turizm ve ticaret alanı olarak belirlenen kısımda yapılacak bina içerisinde, otel, iş merkezi, rezidans, ofis, alışveriş merkezi, restaurant gibi faaliyetlerin yanı sıra yönetim binaları, banka ve finans kurumları gibi ticari fonksiyonlar yer alabilecek.

Yüksekliğin serbest bırakıldığı arazinin emsali 3 olarak belirlendi. Ayrıca eğimden doğan bodrum katlar emsale dahil edilmedi, ancak bodrum katlardan sadece 3'ü iskan edilebilecek.

Raporun oylanması sırasında mecliste söz alan CHP'li meclis üyesi Gökhan Zeybek, söz konusu parselle ilgili planlama sürecinin yaklaşık 15 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, ''Kamuya ait alanla ilgili olarak ısrarla ticarete açılması, bodrum katlarının 3 kat iskan edilmesi, bodrum katları Büyükdere Caddesinden 10 metre, İnönü Caddesi 5 metre, yan komşular ve parsellerden 5 metre olmak üzere, yaklaşık 38 bin metrekare üzerinde 3 bodrum katı inşa edilecek. Toplam 46 bin metrekarelik alanda 300 bin metrekare üzerinde inşaatın yapılması söz konusudur'' dedi.

Zeybek, bölgedeki imar koşullarının dağıtılarak yeşil alan oranının artırılması gerektiğini kaydetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş da Maslak Ayazağa bölgesindeki emsal artışının 4 olarak belirlendiğini ifade ederek, ''Şimdi emsal 2,5 civarına indirildi. Şişli-Ayazağa-Maslak alanının prestij alanı olarak 1/100.000 ölçekli planlarda da fonksiyonu budur. Bölge planlarında da prestij alanı olarak planlanmıştır. Böylece 2006 planlarına mahkeme kararlarına uygun biçimde dönülmüş oluyor'' diye konuştu.

Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.