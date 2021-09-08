Şeyh Bedrettin 'Hakikat' filminin vizyon tarihi belli oldu

Şeyh Bedrettin 'Hakikat' filmi, 8 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı Suavi’nin Şeyh Bedreddin’i canlandığı filmde, oyuncu Bülent Emrah Parlak da Börklüceli Mustafa’ya hayat veriyor.

Ali Şahin ve Yönetmen Hakan Alak’ın senaryosunu birlikte yazdığı filmin görüntü yönetmenliği ise Serdar Ünlütürk’e ait. Suavi’nin Şeyh Bedreddin’i canlandırdığı filmde, Bülent Emrah Parlak Börklüceli Mustafa’ya hayat verirken, Torlak Kemal’e ise Saygın Soysal hayat veriyor.

Ali Barkın, Elif Nur Kerkük, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Ezgi Esma Kürklü, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Serkan Genç, Mehmet Ünal, Emre Canpolat, Ömer Duran, Ersin Umut Güler, Gülsün Odabaş, Rugeş Kırıcı da filmde rol alıyor. Ömer Faruk Çalışkan ise filmde çocuk oyuncuyu canlandırıyor.

Film, “Birlikte iş yapma” güdüsüyle bir araya gelmiş bireylerin oluşturduğu bir nevi kooperatif olan İMECE Yapım imzasını taşıyor.

7 Ekim’de Avrupa’da 8 vizyona girecek filmin yeni fragmanı yayınlandı.

Filmin konusu

Film, 1415 yılının savaş ortamını konu alıyor. Timur, Anadolu’yu kılıçtan geçirdiği sırada, padişahın oğulları Musa ve Mehmet Çelebi taht için birbirlerine düşmüşken, Şeyh Bedreddin de İznik’te sürgündedir. Bedreddin’in fikirlerini benimsemiş olan Börklüceli Mustafa Karaburun’da, Torlak Kemal ise Manisa’da halktan toplanan vergilere ve talanlara isyan eden insanlarla birlikte ortak bir yaşam kurmuşlar. Çelebi Mehmet de bu aykırı ve "kâfir" olarak gördüğü topluluğu yok etmek için 24 bin kişilik bir ordu toplar. Çelebi Mehmet'in ordusuna karşı Böklüceli Mustafa'nın Hakikat Savaşçıları savaş meydanındadır. Din ulemasının toplandığı salonda yargılanan Bedreddin, hakkındaki suçlamaları reddeder ve hakikat yolundan asla çıkmayacağını söyleyerek hakkındaki ölüm fetvasına kendi mührünü vurur.