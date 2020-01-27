Şeyh Bedreddin isyanı film oluyor

Şeyh Bedreddin isyanı film yapılacak. Şeyh Bedreddin’i müzisyen Suavi’nin canlandıracağı filmde Börklüce Mustafa’yı tiyatrocu Bülent Emrah Parlak oynayacak. Suavi, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filmin yapılacağını ve başrolde oynayacağını duyurdu.

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem'e konuşan ünlü müzisyen Suavi, film teklifinin ilk defa 2018 yılının ekim ayında getirildiğini belirterek süreci şöyle anlattı:

“Henüz ana karakterler belirleniyordu ve Şeyh Bedreddin karakterini benim canlandırmam istendi. Genel kültür anlamında zaten Şeyh Bedreddin’e ait yüklüce bir bilgiye sahiptim. Bu nedenle öneri geldiğinde çok etkilenmiştim. Çünkü önemli, heyecan verici ve cesur bir çalışmanın ana unsurlarından birisi olacaktım. Bu bile başlı başına değerli bir kazanımdı.” Suavi, canlandıracağı Şeyh Bedreddin ile alakalı olarak “Şeyh Bedreddin benim için hakikati, biat etmemeyi, cesareti, eşitlik ve adalet arayışını ve dahası kibirsizliği ifade etmektedir” diye konuştu.

“Şeyh Bedreddin benim için hakikati ve adaleti ifade eder"

Suavi, canlandıracağı Şeyh Bedreddin ile ilgili, “Şeyh Bedreddin benim için hakikati, biat etmemeyi, cesareti, eşitlik ve adalet arayışını ve dahası kibirsizliği ifade etmektedir” ifadelerini kulandı.

Filmin fikir babası ve hikayenin sahibinin Ali Şahin olduğunu kaydeden Suavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu proje en başından beri üç kişilik kurucusu olan bir “Kolektif” çalışması. Adı ‘İşçi Sinema Kolektifi.’ Yani bu projenin öncüsü Kolektif. Ali Şahin kurucu üç üyeden birisi. Filmin senaryosu ise Ruges Kırıcı ve Yusuf Çetin’e ait. Senaryo doktoru ve yönetmeni ise Hasan Alak arkadaşımız"

Suavi’nin verdiği bilgiye göre filmde kamuoyunun yakından tanıdığı sanatçı ve oyuncular da yer alacak. Şeyh Bedreddin’den sonra isyanın en önemli ismi olan Börklüce Mustafa’yı tiyatrocu Bülent Emrah Parlak’ın oynayacağını belirten Suavi, Orhan Alkaya, Mazlum Çimen, Sermet Yeşil, Ruges Kırıcı, Gülsün Odabaşı gibi bilinen isimlerin de filmde rol alacağını söyledi.

Şeyh Bedreddin’in ölüm yıldönümünde sinemalarda

Suavi, eğer ciddi bir sorun yaşanmazsa çekimlerin Mayıs ayında başlayacağını ve 18 Aralık 2020’de yani Şeyh Bedreddin’in ölüm yıldönümünde vizyona gireceğini belirtti.

Film Edirne, İzmir, Bilecik ve Sivas’ta çekilecek

Suavi, film sahnelerinin Edirne, İzmir, Sivas ve Bilecik’te çekileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana plato Edirne'de kurulacak. Edirne Büyük Şehir Belediyesi’de bu projenin bir bileşeni olarak destek ve katkılarda bulunacak. Ve film tamamlandığında bu plato; kültür ve turizm amaçlı olarak Edirne Büyükşehir Belediyesi’ne bırakılacak."

“Türkiye’de bir ilk olacak”

Bu projenin Türkiye’de kooperatif film üretiminde bir ilk olduğunun önemine vurgu yapan Suavi, “Çünkü bu projede kolektif anlayış gereği birden çok bileşen-destekçi kurumlar ve iş insanları da olacak. Ama projenin resmi muhatabı olarak da İmece Film imzası taşıyacaktır” dedi.

Suavi, projeyle ilgili beklentisini de şöyle açıkladı:

Umudum ve beklentim odur ki bu çalışma asıl amacına ulaşsın ve ilk hedefi olan Şeyh Bedreddin’i ve Hakikati ortaya çıkarsın. Hem hedefini yakalasın ve hem de genç kuşaklar için öğretici, heyecan, ilgi yaratıcı, daha da iyi çalışmalar için motive edici bir işlevi olsun.