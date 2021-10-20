Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama

'Huysuz Virjin' karakteriyle hafızalara kazınan ve hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, vefatından önce tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış ancak iki yeğeni, 'vasiyetnamenin iptali' davası açmıştı. Önceki gün mahkemenin davayı karara bağladığı ve Dursunoğlu'nun vasiyetinin yerine getirildiği iddia edildi. ÇYDD'den konuyla ilgili, "Kesinleşen bir şey yok" açıklaması geldi.

Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.

İki yeğeni dava açtı

Habertürk'te yer alan habere göre; Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Önceki gün mahkemenin sonuçlandığı ve Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileştiği iddia edildi.

ÇYDD: Kesinleşen bir şey yok

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada ise, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok, dava hala sürüyor" denildi.