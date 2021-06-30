Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında arkadaşı Garabet Baltaoğlu’nun akıl sağlığı raporu istendi

Tüm mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlayan Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine iki yeğeni, ‘vasiyetnamenin iptali’ davası açmıştı. Mahkeme, davanın 3. duruşmasında Dursunoğlu'nun arkadaşı Garabet Baltaoğlu’nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Sahnede canlandırdığı ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle sevilen ve hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu 17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken yaşamını yitirdi. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar’da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak'ın haberine göre Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı. Vasiyetnamenin iptali davasının üçüncü duruşması önceki gün Anadolu Adliyesi 14. Asli Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Seyfi Dursunoğlu’nun o döneme ait akıl sağlığı raporu istendi

"Tüm sağlık raporu eksiksiz"

Mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu’nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istedi. Duruşma, 15 Eylül’e ertelendi. ÇYDD avukatı Sedat Durna, Dursunoğlu’nun vasiyetinin, sağlık raporu alınarak noterde yapıldığını belirtti: “Geçen duruşmada Garabet Bey, tanık olarak dinlendi. Kendisi 76 yaşında ve sağlığı gayet yerinde. Zaten kendisi vasiyetnameden bir yıl sonra evlat edinmiş ve tüm sağlık raporunu eksiksiz o dönemde almış. Mahkeme Garabet Bey’in kullandığı ilaç ve tedavi listesini istedi. Kararın, 15 Eylül’deki duruşmada çıkmasını bekliyoruz.”