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Seyahatlerde 'HES Kodu' dönemi başlıyor: HES kodu nedir, nasıl alınır?

20 Mayıs 2020 19:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayat Eve Sığar’’ uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacağını söyledi.

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