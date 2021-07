Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği'nden bakanlığın 'keyfine bak, aşılandım' videosuna tepki: Özür dilemeyi düşünmüyor musunuz?

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı ve Go Turkiye hesabından paylaşılan, daha çok yabancı turist çekmek amacıyla, Türk çalışanlara "Keyfinize bakın; aşılandım" maskeleri taktırılan tanıtım videosuna ve turizmi bu anlayışla yöneten bakanlığa tepki gösterdi. Derneğin Genel Sekreteri Mehmet Gem, "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" diyerek, sorumluları istifaya davet etti.

SAYD Genel Sekreteri Mehmet Gem imzası ile yayımlanan açıklamada "Türk halkından özür dilemeyi düşünmüyor musunuz?" denildi. Kültür ve Turizm Bakanı'nın sektörden gelmesine rağmen sektörden uzaklaştığı belirtilen açıklamada, "Kendi insanına sömürgeci anlayışı reva gören bir zihniyetle hazırlanmış bu tanıtım filmi ile turizm sektörünü daha fazla yönetemeyeceği anlaşılmaktadır" denildi.

Ülkenin de tüm dünyaya rezil edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği olarak, Sayın Bakanın bugüne kadar almış olduğu kararların biz turizmciler adına alınmadığını, isteğimiz, desteğimiz ve onayımız dışında, Türkiye turizmine ne maddi ne de manevi fayda sağlamadığını tam tersine bu çalışmaların ulusal ve uluslararası camiada Türkiye imajına zarar verdiğini, Türk olmayı aşağıladığını, Türkiye’yi tanıtmak için kurulmuş olan TGA’nın bu çalışmalar ile tam zıt bir amaca hizmet etmiş olduğunu üzülerek ve utanarak izledik.

Anılan, reklam filminde bahsi geçen Türkiye’nin turizmcileri olmadığımızı olmayacağımızı ve bizlerin bu şekildeki bir etkinliğe karşı olduğumuzu, her türlü ekonomik sıkıntı ve ölümleri kabul ettiğimizi ama asla Türklük onuruna dokundurmayacağımızı, her zaman her ortamda bu gibi olaylara karşı duracağımızı, buradan V çıkışını, Türkiye’nin turizm seyahat acentaları her türlü zorluğa, engellenmelere rağmen onurla, haysiyetle ve şerefle başaracaktır.

Sayın Bakan, göreve başladığı tarihten bu yana turizm sektörüne ve özellikle seyahat acentalarına karşı takındığı tavır ve sektörden geldiği halde sektörle uzlaşmadan uzak ‘her şeyi ben bilirim’ anlayışı, oluşturduğu politikaların son perdesi bu reklam ile ortaya çıkmıştır.

"Türk insanı aşağılanmadan itildiği çukurdan onuruyla çıkacaktır"

"Kendi insanına sömürgeci anlayışı reva gören bir zihniyetle hazırlanmış bu tanıtım filmi ile turizm sektörünü daha fazla yönetemeyeceği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin tanıtımı adı altında yaratılan bu skandaldan sonra biz sektör temsilcileri olarak utandık, siz Türk halkından özür dilemeyi düşünmüyor musunuz?"

''Hal böyleyken, bu skandala imza atanlardan başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere tüm sorumluları istifaya davet ediyoruz. Son elli yıldan beri hiçbir devlet desteği almadan, elinde valizlerle ülkeleri dolaşarak kendi öz sermayesiyle turizmi tanıtmaya çalışan sektörünün öncü kuvvetleri olan turizm seyahat acentaları olarak bu süreci bir şekilde atlatacağız ve siz bu ülkeye bu sektöre verdiğiniz zararlarla anılacaksınız. Sömürgeci zihniyetinizle hakir gördüğünüz Türk insanı, aşılanmadan, aşağılanmadan içine itildiği çukurdan onuruyla çıkacaktır! Türk halkı olarak bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız!''

Söz konusu video bakanlığa bağlı Türkiye tanıtım sayfası olan Go Türkiye hesabından paylaşılmış tepkiler üzerine apar topar silinmişti.

