LeMan dergisinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın videosuna karikatürlü gönderme

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'GoTurkiye' adlı hesaptan yayınladığı, Türkiye'ye turist çekmek için hazırlanan videoya karikatürle gönderme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı videoda "Keyfine bak! Aşılıyım" yazılı maskeyi Türklere taktırarak büyük tepki toplamıştı. Video tepkilerin ardından yayından kaldırılmıştı.

Bakanlığa, mizah dergisi LeMan'dan da karikatürlü bir yanıt gerdi. Söz konusu karikatür, LeMan'ın sosyal medya hesabından "Maske yetmez, kısırlaştırın bizi" sözleriyle paylaşıldı.