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Yaşam

Seks için en iyi gün perşembe

İngilitere’de bir tüketici dergisinin yaptığı araştırmaya göre seks için en iyi gün perşembe, patrondan zam istemek için ise çarşamba

30 Ağustos 2012 14:04

İngiltere’de yayınlanan tüketici dergisi Which'in yaptığı araştırmayla her şeyin en iyi, en yararlı ya da ucuz olduğu günler belirlendi.

Araştırma sonuçlarını, uzman görüşlerini ve fiyatları inceleyen dergide yayınlanan yazıya göre seks için en iyi gün perşembe, uçakla bir yere gitmek için ise salı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, hangi günün neye elverişli olduğu ve nedenlerinin listesi:

Pazartesi günü fotoğraf makinesi veya kamera alın: Bu sektörde en çok ve fazla ucuzluk bugün yapılıyor.

Salı günü uçun veya yemeğe çıkın: Cumaya oranla uçak biletleri yüzde 35 ucuz olduğu için bugünü seçmek keseniz için daha iyi. Restoranlara ise hafta sonundan sonra genellikle salı günü taze gıda geliyor.

Çarşamba günü zam isteyin: Bir anketin sorularını yanıtlayan 10 müdürün yedisi çarşambanın zam istenmesi için en iyi gün olduğunu söyledi. Marketlerin en boş olduğu zaman ise çarşamba akşamları.

Perşembe günü seks yapın: London School Of Economics’teki uzmanların araştırmasına göre perşembe sabahı seks için ideal çünkü seks hormonlarını yönlendiren kortizol seviyesi en yüksek seviyeye perşembe günü ulaşıyor.

Cuma günü evlenin veya evinizi satın: Düğünler genellikte cumartesi yapılır. Ancak cuma akşamı masraf yarı yarıya düşüyor. ABD’deki emlakçı Redfin’in araştırmasına göre evini cuma günleri satışa çıkaranlar daha kolay ve iyi paraya satıyor. Sigarayı bırakmak da sonrasında hafta sonu, yani iş stresinin olmadığı bir zaman olduğu için cuma günleri daha kolay.

Pazar günü e-Bay’daki açık artırmanızı sonlandırın: İnternette satış yapanlar en iyi sonucu açık artırmalarını pazar günü sonlandırdıklarında alıyor.

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