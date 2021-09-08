‘Sex Education’ın üçüncü sezonundan yeni fragman

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Pandeminin araya girmesiyle çekimleri ertelenen yapımlardan biri olan Sex Education’n 17 Eylül’de yayımlanacak üçüncü sezonundan yeni bir fragman paylaşıldı.

Seks terapisti annesiyle birlikte yaşayan ve annesinden öğrendiği bilgilerle okuldaki popülaritesini artırmaya çalışan içine kapanık karakter Otis Milburn’ün hikâyesini işleyen dizinin üçüncü sezonunda kadroya Girls’ün Jessa’sı olarak bilinen Jemima Kirke ve Harry Potter serisinde Lucius Malfoy’a hayat veren Jason Isaacs de katılıyor.