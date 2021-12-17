Sex and the City oyuncusu Chris Noth, iki kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor

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Sex and the City dizisinde Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

The Hollywood Reporter’a konuşan, birbirini tanımayan iki kadın 67 yaşındaki Noth’un farklı zamanlarda kendinlerine tecavüz ettiğini açıkladı.

“Zoe” ve “Lily” takma isimlerini kullanan kadınlar Noth ile 20’li yaşlarının başlarında tanıştıklarını söylediler. Zor, Noth 49 yaşındayken iş yerinde tanıştıklarını, biraz flört edildikten sonra Noth’un kendisini evinde bulunan havuza çağırdığını anlattı. Zoe eve girdikten sonra Noth’un kendisine tecavüz ettiğini belirtti. Kadın, olaydan sonra hastaneye darp izleri için gittiğini ancak tanınmış bir insan olmasından ve işinden olmaktan endişe ederek Chris Noth’un adını vermedi.

Kendini Lily olarak adlandıran kadın ise Noth’u 2015 yılında kendisi 25 yaşında, Noth 60 yaşındayken tanıdığını söyledi. Şu an gazetecilik yapan Lily, o dönem New York’taki bir gece kulübünde garson olarak çalıştığını, Noth’un kendisini yemeğe davet ettiğini söyledi.Noth’un evine gittiklerini anlatan Lily, tecavüze uğradığını belirtti.

Hollywood Reporter, Lily ve Noth arasında 2015’teki mesajlaşmalara ulaştı. Söz konusu geceden sonra atılan mesajda Noth’un “Bu arada dün geceyi nasıl bulduğunu sormalıyım. Bence çok zevkliydi ancak senin nasıl hissettiğinden emin olamadım” dediği görüldü. Lily’nin yanıtı ise “Hmm… Seninle vakit geçirmek kesinlikle hoşuma gitti ancak bir miktar kullanılmış hissettim. Bunları telefonda konuşmalıyız” oldu.

Chris Noth, iki suçlamanın da “kategorik olarak yanlış” olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Bu hikayeler 30 yıl önceden de 30 gün önceden de olabilir. Hayır demek hayır’dır. Bu benim asla aşmayacağım bir çizgi. Birliktelikler rızaya dayalıydı. Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanını sorgulamak zor”