Sex and the City'nin kadın yıldızlarından Chris Noth açıklaması

Sex and the City’nin devam dizisi And Just Like That’ın üç kadın yıldızı, Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth hakkındaki cinsel saldırı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Kadınlar, Noth hakkındaki suçlamaları yapan kadınları destekledilerini duyurdu.

Dizide Miranda karakterini canlandıra Cynthia Nixon tarafından Twitter'da paylaşılan yazıya Sarah Jessica Parker ve Kristin Davis de imza attı.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Chris Noth’la ilgili suçlamaları duyduğumuz için çok üzgünüz. Öne çıkan ve acı veren tecrübelerini anlatan kadınları destekliyoruz. Bunu yapmanın çok zor olabileceğini biliyoruz ve bunun için onları takdir ediyoruz”

The Hollywood Reporter gazetesi, iki kadının farklı zamanlarda Chris Noth tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını açıkladıkları suçlamaları paylaşmıştı.

Chris Noth, suçlamaları reddetmiş, ilişkilerin “rızaya dayalı” olduğunu iddia etmişti.

Suçlamaların ardından Noth’un reklamında oynadığı Peloton ve şu an rol aldığı The Equalizer dizisi, oyuncuyla ilişiklerini kestiklerini açıklamıştı.