Sex and the City'nin devam dizisi ‘And Just Like That...’ten fragman

HBO Max'in "Sex and the City"nin devam dizisi olarak kurgulanan "And Just Like That...", ilk iki bölümüyle 9 Aralık'ta yayına girecek. 10 bölümlük sezonun takip eden sekiz bölümü daha sonra perşembe günleri birer birer yayınlanacak. Dizi, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) ve Charlotte'un (Kristin Davis) hayatlarındaki yeni bir bölüm olan 50'li yaşlarını takip ediyor.

New York'ta yapım aşamasında olan dizide ayrıca, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, merhum Willie Garson ve Evan Handler yer alıyor. King, yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. Diğer yönetici yapımcılar Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky ve John Melfi, diğer yazarlar ise Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg ve Elisa Zuritsky.