Şevval Sam: Boğaz balığı yiyorum

Vejetaryenliği ile bilinen sanatçı Şevval Sam, aslında peskateryan (balık hariç hayvan etlerini yemeyenler) olduğunu açıkladı. Sam, "Boğaz balığı yiyorum hamsiden palamuta kadar olan skalada. Ahtapot vura vura öldürüldüğü için, yengeç canlı canlı ateşe konulduğu için yemiyorum. " dedi.

Sözcü Gazetesi'nden Yüksel Şengül'e konuşan Şevvam Sam, et ve tavuk yemeyi 20 yıl önce bıraktığını söyledi.

Sam'ın açıklamalarından dikkat çeken bölüm şöyle:

"Önceliğim bakımlı ve sağlıklı olmak"

– Şevval Sam'ın güzellik sırları neler?

"Önceliğim, güzellikten ziyade bakımlı ve sağlıklı olmak. Sağlıklı ve olgunlaşmanın peşinde olan bir zihin, tabiat, doğal beslenme ve insanın sevdiği işi yapması, yaydığı enerjiyi güzelleştiren unsurlar…"

– Vejetaryen beslendiğinizi biliyoruz

"Aslında peskateryan sayılırım. Boğaz balığı yiyorum hamsiden palamuta kadar olan skalada. Ahtapot vura vura öldürüldüğü için, yengeç canlı canlı ateşe konulduğu için yemiyorum. Et ve tavuk yemeyi de 20 yıl önce, endüstriyelleşmeye karşı bir tepki olarak bıraktım."