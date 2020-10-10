Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt: 'Cool' görünmek için İngilizce konuşmadım

Şahin, geçen günlerde Pelin Kaya'nın YouTube'da yayınlanan 'Moda ve Sosyete' programına konuk olmuş, “Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği. Sonra benim binge eating mode'um (tıkanırcasına yemek yeme hali) oluyor. Netflix ve chill (dinlenirken) yaparken ice cream (dondurma), chips (cips), chocolate (çikolata) yiyorum. Junk food (abur cubur) hepsi var" şeklinde konuşmuştu.

"Cool görünmek için İngilizce konuşmadım"

Yemek rutinini anlatırken araya İngilizce kelimeler sıkıştıran Şahin'in konuşması sosyal medyada gündem olmuştu. Gelen eleştiriler nedeniyle Instagram hesabında bir video yayınlanan Şahin, şu açıklamayı yaptı:

"Önceki gün yayınlanan videodaki Türkçem yüzünden linç yiyorum. Videonun başında söylüyorum, 6 yaşımdan sonra İngiltere'de büyüdüm. 18'ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım."