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Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt: 'Cool' görünmek için İngilizce konuşmadım

10 Ekim 2020 16:07

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, katıldığı bir YouTube programında yarı Türkçe, yarı İngilizce konuşmasına gelen tepkilere ilişkin açıklama yaparken "İngilizce ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım" dedi.

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