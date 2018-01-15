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Kültür-Sanat

Şevket Çoruh: Devlet, tiyatroları yenilemek istemiyorsa; biz yenileriz

"Muammer Karaca gibi bir tiyatronun yenilenmesi devede kulak tüyü"

15 Ocak 2018 21:56

Oyuncu Şevket Çoruh, kurulduğu günden bu yana İstanbul’un ve Türkiye tiyatrosunun önemli mekanlarından biri olan Muammer Karaca Tiyatrosu’nun çürümeye terk edilişi hakkında konuştu. Çoruh, devletin Muammer Karaca Tiyatrosu’nu yenilemek istemediğini söyleyerek,  "İstemiyorlarsa bize bırakabilirler. Biz, meslektaşlarımızla birlik olup o tiyatroyu fabrika ayarlarına geri döndürebiliriz" dedi.

Kadıköy'de kendi yatırımı olan ve İstanbul’un kültür sanat hayatına büyük emeklerle kazandırdığı tiyatrosu Baba Sahne hakkında da bilgi veren Çoruh, Artı TV'den Özden Öz'e konuştu.  

Çoruh çürümeye terk edilen Muammer Karaca Tiyatrosu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Muammer Karaca Tiyatrosu'nu, Beyoğlu Belediyesi gibi bir belediyenin elinde olan yapıyı, tadilat yapmak, onu yenilemek, güzelleştirmek o kadar da zor olmasa gerek. Bugün devletimizin en çok yaptığı şey, inşaat. Muammer Karaca gibi bir tiyatronun yenilenmesi devede kulak tüyü, bunun tek sebebi var, istenmiyor. İstemiyorlarsa bize bırakabilirler. Biz, meslektaşlarımızla birlik olup o tiyatroyu fabrika ayarlarına geri döndürebiliriz."

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