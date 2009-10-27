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'Sevişmeler rol değil gerçek'

Prof. Dr Haydar Dümen, 'Orada Neler Oluyor'da dizilerdeki sevişme sahneleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2009 02:00

Prof. Dr Haydar Dümen, 'Orada Neler Oluyor'da dizilerdeki sevişme sahneleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Haydar Dümen "Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Aşk-ı Memnu'da sevişirken araya yastık koyduğunu açıkladı. Güneydoğu'da bazı bölgelerde kadın-erkek araya yastık koyup sevişir. Çiftler sevişme sırasında karınları birbirine değerse kardeş olacaklarına, doğacak çocuğun da bu yüzden sakat olacağına inanır. 'Aşk-ı Memnu' bu gerçeği başka amaçla kullanmış" dedi.

Haydar Dümen "Dizi oyuncuları sevişme sahnelerinde birbirlerinden etkilenmediklerini söylüyor. Tıpta böyle bir şey yok. Bu insan bedeninin kimyasına aykırı. Büyük palavra! Biz psikiyatristler 'el-ele, dil-dile, dudak-dudağa' değiyorsa rol gereği de olsa kesin etkileşim var deriz. Beren ile Kıvanç gibi dizilerde öpüşüp sevişen oyuncuların birbirine bir şey hissetmemesi mümkün değil. Araya yastık da koysa bir şey fark etmez. Rol gereği sevişme yoktur. O sevişmelerin hepsi gerçektir" dedi.

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