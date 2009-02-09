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'Sevişmek işimin bir parçası'

Kate Winslet 'Okuyucu'nun Berlin'deki basın toplantısında: 'Sevişmek işimin parçası' dedi.

09 Şubat 2009 02:00

Kate Winslet ve tüm film ekibi 'Okuyucu'nun Berlin'deki basın toplantısında film hakkındaki soruları yanıtladılar.

Kate Winslet’a Oscar adaylığı getiren ‘Okuyucu’nun Berlin’deki basın toplantısında 400 kişilik salonun koridorları bile doluydu. ‘Sevişme sahnelerinde zorlandınız mı?’ sorusuna Winslet, net yanıt verdi, “Bu benim işimin bir parçası”

Radikal’in haberine göre Berlin’deki basın toplantısında soruların çoğu Kate Winslet’aydı. ‘Sevişme sahnelerinde zorlandınız mı?’ sorusuna Winslet çok net bir yanıt verdi; “Bu benim işimin bir parçası”. Üst üste iki kez Oscar’lar ile ilgili soru sorulunca toplantının yöneticisi “Burası Oscar değil Berlin” diyerek soruyu geri çevirdi. Filmin kaynağı olan çok satan romanın yazarı Bernhard Schlink de magazincilerden nasibini aldı. ‘Romanınız otobiografik mi? Bu ince soruya o da gülümseyerek “Her roman şöyle ya da böyle otobiografiktir” yanıtını verdi.

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