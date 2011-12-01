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Politika

Sevişme sahnesi sorun yarattı

Çekimleri İstanbul'da süren filmde Garipçe Köyü sakinleri, Monica Belluci ve Caner Cindoruk'un sevişme

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Çekimleri İstanbul'da süren filmde Garipçe Köyü sakinleri, Monica Belluci ve Caner Cindoruk'un sevişme sahnesinde kullanılmak üzere istenen evlerini kiralamaktan kaçındı 

İranlı yönetmen Bahman Ghobadi'nin yönettiği ve başrollerini Monica Bellucci, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Belçim Bilgin'in paylaştığı 'Gergedan'ın Son Şiiri' filmi 'halk sansür'üne takıldı.

Çekimlerde sevişme sahnelerinin olduğunu öğrenen Garipçe Köyü, ekibin evlerini kullanmalarına izin vermedi. Martta çekimlerine başlanan filmin eksik sahneleri için dünyaca ünlü oyuncu Bellucci geçen günlerde yeniden İstanbul'a gelmişti.

Sahnelerin yoğunlukla çekildiği Sarıyer Garipçe Köyü'nde 'ev krizi' yaşandığı ortaya çıktı. Köyün çeşitli mekanlarında yapılan çekimlerde köy halkı ekibe elinden gelen desteği sundu. Ancak iş Monica Bellucci ile Caner Cindoruk'un sevişme sahnelerine gelince evlerini kullandırmak istemedi.

Yönetmen Ghobadi'nin uygun bulduğu evde yaşayanlar, sevişme sahnesi çekileceğini öğrenince vazgeçti. Bunun üzerine ekiptekiler çevredekilerle görüşüp uygun bir ev buldu.

Sevişme sahnelerinin çekimi esnasındaysa evin çevresindeki köylüler ekip tarafından uzaklaştırıldı.

Film ekibi, son çekimleri İstanbul’un Garipçe Köyü’nde yaptı. Yılmaz Erdoğan ve Monica Bellucci, buradaki çekimler için makyajla yaşlandırıldı.

İranlı yönetmenin her ayrıntıyla bizzat ilgilendiği, Kaşı Kumluk Balık Lokantası ve civardaki evlerde yapılan çekimler, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar sürdü.



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