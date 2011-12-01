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Sevişme sahnesi sorun yarattı

İranlı yönetmen Ghobadi’nin yeni filminin Garipçe Köyü’ndeki çekimlerinde sevişmesine sahnesi krizi yaşandı

01 Aralık 2011 02:00



 T24- İranlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin yeni filmi “Gergedanın Son Şiiri”nin  Garipçe Köyü’ndeki çekimlerinde sevişme sahnesi krizi yaşandı.



Hürriyet'in haberine göre, İranlı yönetmen Bahman Ghobadi, başrollerini İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin ve Beren Saat’in üstlendiği “Gergedanın Son Şiiri” adlı yeni filminin Türkiye sahnelerini önceki gün tamamladı. Film ekibi, son çekimleri İstanbul’un Garipçe Köyü’nde yaptı.


Yılmaz Erdoğan ve Monica Bellucci, buradaki çekimler için makyajla yaşlandırıldı. İranlı yönetmenin her ayrıntıyla bizzat ilgilendiği, Kaşı Kumluk Balık Lokantası ve civardaki evlerde yapılan çekimler, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar sürdü. 

Bahman Ghobadi, Garipçe Köyü’nde çekim yapacağı evlerden birinin sahibiyle sevişme sahnesi yüzünden anlaşmazlık yaşadı. Ev sahibi evinde sevişme sahnesi çekilmesini istemeyince, ekip başka bir ev buldu.



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