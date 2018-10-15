Sevinç Erbulak yeni kitabı 'Artıkaranmayanlar Gezegeni' ile okurlarını fantastik bir yolculuğa çıkartacak

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sevinç Erbulak’ın Artıkaranmayanlar Gezegeni adlı yeni kitabı hep kitap logosuyla 19 Ekim’de okurseverlerle buluşacak.

Hem bir roman hem de birbirinden bağımsız öyküler olarak okunabilecek Artıkaranmayanlar Gezegeni, okuru fantastik bir gezegende olduğu kadar bizim acımasız dünyamızda da bir gezintiye çıkarıyor.

Sevinç Erbulak’ın hayal gücüne duyarlı iç sesini ekleyerek kaleme aldığı Artıkaranmayanlar Gezegeni, okuru fantastik bir gezegende olduğu kadar var olan acımasız dünyada da bir gezintiye çıkarıyor. Kaybedilen ve peşlerine düşülmeyen her şeyin bir araya geldiği bir dünya Artıkaranmayanlar Gezegeni.

Kırık bir tarak, yarısı yanmış bir fotoğraf, kapama tokası olmayan bir tasma, boş bir kutu, taşları düşmüş bir yüzük, oyuncak bir bebeğin sol bacağı… Velhasıl bir zamanlar bütün olan türlü çeşit eşyadan kopan ve unutulan her şey bu kitapta.

Artıkaranmayanlar Gezegeni, 19 Ekim’den itibaren hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak