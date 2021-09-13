Sevinç Altan'ın "Biz kuşları yedik" sergisi, 15 Eylül'de sanatseverlerle buluşuyor

Sanatçı Sevinç Altan’ın "Biz kuşları yedik" sergisi, 15 Eylül’de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul’da Blok Art Space'de ziyaretçilerle buluşacak olan sergi, 15 Ekim’e kadar görülebilecek.

Resim sergisinin bülteninde ise yazar Margaret Atwood’un şu sözlerine yer veriliyor:

"Biz kuşları yedik. Onları yedik. Gırtlağımızdan yukarı yükselip ağzımızdan patlayarak çıkmasını istedik ötüşlerinin, bunun için, onları yedik. Kuş tüyleri filizlensin istedik etimizden. Onların kanatlarını istedik, onlar gibi uçmak, bulutların ve ağaçların üzerinden süzülmek istedik, bu yüzden onları yedik. Mızraklar sapladık, sopalarla dövdük, ayaklarını yere yapıştırdık, tel kafeslere koyduk, kor kömürlere attık ve bunların hepsini sevgi için yaptık, çünkü biz onları sevdik. Biz onlarla bir olmak istedik. Biz tıpkı onlar gibi temiz, pürüzsüz ve güzel yumurtalar vermek istedik, eskiye dönüp genç ve kıvrak olduğumuz ve bütün sebep sonuç ilişkilerinde masum olduğumuz zamanlarda, onları yemek borumuza tıkadık, kuş tüylerini ve her şeylerini, ama işe yaramıyordu, şarkı söyleyemiyorduk, onlar gibi içimizden gelerek, uçamıyorduk, duman ve demir olmadan, yumurtlayamıyorduk, bunun için küçük bir şansımız bile yoktu. Biz yer çekimine saplanmışız, biz toprağa bağlıyız. Bizim bileklerimiz kan içinde, biz kuşları yedik, biz kuşları çok uzun zaman önce yedik, biz kuşları hala hayır deme gücümüz varken yedik."

Sevinç Altan kimdir?

Sevinç Altan, kendisini, sevincaltan.com isimli sitesinde şu sözlerle anlatıyor:

"Sevinç Altayn, farklı malzemeler ve teknikler kullanarak resim geleneği ile karmaşık, kırık ve parçalı ilişkiler kurar. Ölümle yaşam arasında her ikisinin de değersizleştiği bir belirsizlik alanı olarak boşluk perspektifsiz bir peyzaj olarak resimlerin zeminidir. Hafızaya atılan çiziklerle oluşan, bitmemiş, tamamlanmamış bu kusurlu peyzajda; gündelikten, politik ve toplumsal olaylardan çıkarak yer alan parçalar da kusurlu bir şekilde tutturulmuştur. Birazdan dağılacak, savrulacak gibidirler, bu yüzden imkansız ilişkiler kurar, başkasıyla bir araya gelebilirler.

Sevinç altan, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Fakültesi 1983 mezunudur. İstanbul’da yaşıyor. Çalışmalarını Galata’daki atölyesinde sürdürüyor."