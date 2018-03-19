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Bilim / Teknoloji

Sevilen Disney karakterleri Samsung Galaxy S9 ve S9+'larda hayat buluyor

İSTANBUL,(DHA)-SAMSUNG Electronics ve Disney, Galaxy S9 ve Galaxy S9 + için sevilen Disney karakterlerinden oluşan yeni AR (Artırılmış Gerçeklik) Emojilerine hayat verdiğini duyurdu

19 Mart 2018 18:24

İSTANBUL,(DHA)-SAMSUNG Electronics ve Disney, Galaxy S9 ve Galaxy S9 + için sevilen Disney karakterlerinden oluşan yeni AR (Artırılmış Gerçeklik) Emojilerine hayat verdiğini duyurdu. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kullanıcıları, kişisel mesajlarında kullanacakları Mickey Mouse ve Minnie Mouse’tan oluşan klasik Disney karakterlerine, bugünden itibaren doğrudan telefonlarından erişebilecek. Bu Disney karakterleri, iletişim ve mesajlaşma için, artırılmış gerçeklik ortamında ilk kez hayat buluyor. Yıl içerisinde, The Incredibles, Zootopia ve Frozen gibi en sevilen Disney filmlerinden karakterler kullanıma sunulacak.

Disney Tüketici Ürünleri ve İnteraktif Medya Uygulamaları\'ndan sorumlu Başkan Yardımcısı John Love, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Disney AR Emojileri, Galaxy S9 ve S9+ için mesajları büyülü hale getirmenin eğlenceli bir yolu olacak.” 

Samsung Electronics Pazarlama Müdürü ve Başkan Yardımcısı Younghee Lee ise şöyle konuştu: \"Günde 6 milyardan fazla emoji gönderiliyor. AR Emojilerimizi dünyadaki en mutlu yüzler haline getirmek ve kullanıcılarımızın en popüler karakterleri arkadaşlarıyla paylaşabilmesini sağlamak için tarihteki en sevilen karakterlerin yaratıcısı olan Disney\'den daha iyi bir partner olamazdı.”

Galaxy S9 ve S9+ ile birlikte başlatılan AR Emojileri, kullanıcıların arkadaşlarına göndermek için özel mesajlar oluşturmasını sağlıyor. AR Emojileri oluşturmak için, 100\'den fazla yüz özelliğini 3 boyutlu eşleştiren kapsamlı bir öğrenme ve yüz tanıma teknolojisi kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, arkadaşlarına göndermek için eğlenceli ve özelleştirilmiş mesajlar oluşturabiliyor. AR Emojileri, standart AGIF dosya formatını kullanarak önceden hazırlanmış on sekiz adet etiket sunuyor, böylece ne tür bir akıllı telefona sahip olunduğuna bakılmaksızın herkesle kolayca paylaşılabiliyor. Kullanıcılar sevdikleri bir AR Emoji bulduklarında, Her Zaman Açık Ekranları’na bunları sabitleyebilirler ve böylece telefonlarına her baktıklarında bu emojilerin keyfini çıkarabilirler.

(FOTOĞRAF)

 

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