Sevilay Yılman: Verdikleri rakamlar, yıllık gelir/gider tabloları UCİM’in internet sitesinde yer alan beyannamelerle örtüşmüyor

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, kamuoyunda “Saadet Öğretmen” olarak tanınan Saadet Özkan’ın başkanı olduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin (UCİM) dün yaptığı gelir-gider açıklamasını eleştirdi. Yılman, “UCİM dün yaptığı açıklama ile kaş yapayım derken, gözü oyan pozisyona düşmüştür” ifadesini kullandı.

“Dün dernek tarafından açıklanan rakamların doğru olduğundan şüphe duyduğunu” ifade eden Yılman, “Çünkü verdikleri rakamlar yıllık gelir/gider tabloları UCİM’in internet sitesinde yer alan beyannamelerle de örtüşmüyor” dedi.

Yılman şu belgeyi paylaştı:

“Resmi internet sitelerinde 2018 yılının geliri 250.243,37 TL gideri ise 250.243,37 TL olarak gösteriliyor. Yani gelen bağış, nereye belli değil ama olduğu gibi geri gitmiş. İlkokula giden bir yavrucağın bile gördüğünde, “Nasıl yani? Kuruşu kuruşuna aynı nasıl olur yani?” diyeceği beyannamedeki bu tuhaflığın farkına varmış olacaklar ki, dün yaptıkları açıklamada alelacele düzeltmelere gittiler. Gelen bağışı, 246.522,000 TL; Nereye gittiği belli olmayanı ise; 220.584,000 TL olarak açıkladılar” diyen Yılman, “2019 da aynı…” diyerek aşağıdaki belgeyi paylaştı.

“Gelen bağışlar açıkladıklarından çok daha fazlasına tekabül ediyor” diyen Yılman, “Aktardıkları rakam sadece vatandaşın telefonla ya da İBAN hesabına doğrudan yaptığı bağışların toplamından ibaret. Ki o da az uz bir rakam değil. 5 milyon TL. Ve bu 5 Milyon TL’nin nerelere harcandığı dün açıklanamadı değerli okurlarım” dedi.

Yılman son olarak, “UCİM dün yaptığı açıklama ile kaş yapayım derken, gözü oyan pozisyona düşmüştür. Ben elimden geleni yaptım. Daha fazlasına gücüm yetmiyor. Bundan sonrası artık İçişleri Bakanlığı’na bağlı dernekler masasının sorumluluğundadır. Belli ki UCİM'de bir sorun, karışıklık var hesap kitap işleri ile ilgili. Ve bu sorunun ne olduğunu da bulsa bulsa ancak devletin denetleme masası bulur! Haksız mıyım?” değerlendirmesinde bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, bağış ve harcama kalemlerini paylaştı