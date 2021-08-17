Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, bağış ve harcama kalemlerini paylaştı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın Elmalı Davası’nda çocuklarını cinsel istismarla suçlanan anne ve üvey babanın masumiyeti üzerinden karşı karşıya geldiği ve kurumsal yapısı ile bağış toplama yöntemine dikkati çektiği Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) bugün basın açıklaması yaptı. UCİM Başkanı Saadet Özkan ile Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan dernek hakkındaki iddialara yanıt vermek için İzmir Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi’nde düzenlediği basın açıklamasında derneğin bağış ve harcama kalemlerini paylaştı.

Yılman ise sosyal medya hesabından, "Öğrendiğime göre gelen bağışların nereden geldiğini ve nereye gittiğini kalem kalem/faturasıyla açıklamamış!" dedi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada 2017 yılında kurulan derneğe gelen bağış ve hibelerin kullanım alanlarını, gerçekleştirilen faaliyet ve projelerle ilgili bilgi verildi. Kuruldukları 2017 yılından bu yana yapılan bağışları ve harcama kalemlerini basın mensupları ile paylaşan Ceylan, "UCİM’in özellikle 23.04.2021 tarihinde UCİM gönüllüsü ve sözcüsü, sanatçı Uraz Kaygılaroğlu önderliğinde gerçekleştirilen ve birçok ünlünün destek verdiği, Valilik ve Bakanlık izinli 23 Nisan Kampanyası’nda 1.170.000.000 TL ile en büyük bağışın toplandığı, bu bağışlar ile de 11 ilde Önleme Merkezi açtıklarını" ifade etti.

Bağış ve harcama kalemleri

Bu bağış kampanyasında sadece Türkiye’den değil ünlü isimlerin yurtdışı hayranlarından da Euro ve Dolar hesaplarına bağış yapıldığını belirten Ceylan, derneğe gelen bağış bedelleri ve giderlerinin 2017 yılı gelirinin 18.337 TL giderinin 14.615 TL, 2018 yılı gelirinin 246.522 TL giderinin 220.584 TL, 2019 yılı gelirinin 361.377 TL giderinin 301.154 TL, 2020 yılı gelirinin 978.872 TL giderinin 704.189 TL ve 2021 yılı gelirinin 3.432. 237 TL giderinin 2.151.569 TL olduğunu; güncel olarak ise bankalarda 1.734.410 TL mevduatları bulunduğunu beyan etti.

Dernek Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan; ilk yıllarda çoğunlukla kendi imkanları ile Derneği ayakta tuttuklarını, üyelerden hiç aidat almayan bir dernek olduklarını, daha sonra mücadelelerine inanan, bu mücadeleye destek olmak isteyen değerli bağışçıları sayesinde Derneğe bağış gelmeye başladığını ifade etti. Kamuoyu ve duyarlı isimlerin desteği ile faaliyetlerinin hızlandığını aktaran Ceylan, hazırlanan projeler ile Avruğa Birliği hibesi almaya hak kazandıklarını,hatta şu an yürütülen “Güçlü UCİM Güçlü Çocuklar” isimli projelerinin de bakanlık tarafından birinci seçildiğini, bu sayede de eğitici eğitimleri, seminerler, çocuk hakları izleme ve raporlama çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Saadet Özkan: 2021 itibariyle resmi web sayfası üzerinden ve acil ihbar hattından toplam 1560 ihbar alındı

Özkan; 2017 yılı Temmuz ayında resmen kurulan derneğin özellikle genç gönüllü sayısının yüksekliğine dikkat çekerek; Bugün 55 ilde 75.000’i aşkın gönüllü üye ile hızla büyüyoruz. Toplamda gönüllü 1517 avukat, 4211 öğretmen, 2195 ruh sağlığı uzmanının yanı sıra yüzlerce, çocuk gelişimci, iletişimci ile pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdik. UCİM’in 2021 itibariyle www.ucim.org.tr resmi web sayfası üzerinden ve acil ihbar hattından toplam 1560 ihbar alındı; gönüllü ruh sağlığı uzmanlarımız ile aktif olarak 150 çocuğumuza 1348 seans danışmanlık hizmeti sunuldu ve güncel olarak yönlendirilmiş, sürecine devam eden çocuklar bulunuyor. Öte yandan gönüllü avukatlarımız ile aktif olarak 137 dava takip ediliyor, 132 davaya ise gözlemci sıfatıyla katıldık ve şu ana kadar toplam 528 celseye katılım sağladık aktif bir şekilde çocuklarımızın yanındayız. Yukarıdaki bilgiler ışığında UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği, akademisyenlerden oluşan bilim kurulu ile on-line ve yüzyüze düzenlediği yüzlerce seminer, sempozyum, çalıştay,konferans, okul- öğretmen-veli- çocuk eğitimleri ile bugüne kadar milyonlarca kişiye farkındalık kazandırmış, çocuklara haklarını anlatmıştır ve anlatmaya devam edecektir.

“Bugün 55 ilde 75.000’i aşkın gönüllü üye ile hızla büyüyoruz”

Özkan; 2017 yılı Temmuz ayında resmen kurulan derneğin özellikle genç gönüllü sayısının yüksekliğine dikkat çekerek; Bugün 55 ilde 75.000’i aşkın gönüllü üye ile hızla büyüyoruz. Toplamda gönüllü 1517 avukat, 4211 öğretmen, 2195 ruh sağlığı uzmanının yanı sıra yüzlerce, çocuk gelişimci, iletişimci ile pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdik. UCİM’in 2021 itibariyle www.ucim.org.tr resmi web sayfası üzerinden ve acil ihbar hattından toplam 1560 ihbar alındı; gönüllü ruh sağlığı uzmanlarımız ile aktif olarak 150 çocuğumuza 1348 seans danışmanlık hizmeti sunuldu ve güncel olarak yönlendirilmiş, sürecine devam eden çocuklar bulunuyor. Öte yandan gönüllü avukatlarımız ile aktif olarak 137 dava takip ediliyor, 132 davaya ise gözlemci sıfatıyla katıldık ve şu ana kadar toplam 528 celseye katılım sağladık aktif bir şekilde çocuklarımızın yanındayız. Yukarıdaki bilgiler ışığında UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği, akademisyenlerden oluşan bilim kurulu ile on-line ve yüzyüze düzenlediği yüzlerce seminer, sempozyum, çalıştay,konferans, okul- öğretmen-veli- çocuk eğitimleri ile bugüne kadar milyonlarca kişiye farkındalık kazandırmış, çocuklara haklarını anlatmıştır ve anlatmaya devam edecektir.

UCİM hakkında merak edilen tüm soruların web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında mevcut olduğunu, soru ve görüşler için de telefon ve mail adresinin ya da yüz yüze görüşme için Merkezlerinin herkese açık olduğunu ifade eden UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan; ayrıca UCİM’e yapılan ihbarların 7 gün 24 saat, ihbar hattı sorumlusu 31 avukat tarafından titizlikle incelendiğini, inceleme sonucu devletin ilgili kurumlarına gerekli bildirimlerin yapıldığını ve süreçlerin sonuna kadar takip edildiğini, mücadelelerine maddi/manevi destek olan kişiler sayesinde çocuk istismarı ile mücadele alanında istismar mağduru çocukların cesaretlenmesi, hukuk ve rehabilitasyon desteğine erişimleri açısından önemli bir mesafe kat edildiğini vurguladı.

Yılman, "Lafı dolandırma UCİM! Sorularıma cevap ver!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı

Yılman’ın “Lafı dolandırma UCİM! Sorularıma cevap ver!” başlıklı yazısında, “Bir de memlekette ‘Elmalı Davası’ yüzünden yer yerinden oynarken istismarla suçladıkları anne ve üvey baba linç edilirken, davanın tarafı olan UCİM’in hiç sektirmeden, sürekli bağış çağrısı paylaşımları konusu var. Toplumda adeta infiale yol açmış bir davanın kamuoyunda gündeme gelmesine önayak olmuş bir derneğin tam da öyle bir dönemde ‘Haydi bize para yollayın!’ diye kendilerini paralamaları acayip irite etti. Bunun üzerine nedir bu UCİM, kimler var bu çatının altında diye karıştırmaya başladım. Ve çok enteresan bir tablo ile karşı karşıya kaldım” diyerek dikkati çektiği dernek, basın açıklaması yapma kararı almıştı.

Sevilay Yılman, sosyal medya hesabından paylaştı: Gelen bağışların nereden geldiğini ve nereye gittiğini kalem kalem/faturasıyla açıklamamış!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, söz konusu basın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

"Her bir şovunda instagramdan canlı yayın yapan @SaadetOzkanEfe bu kez cansız yapmış açıklamasını... Ve öğrendiğime göre gelen bağışların nereden geldiğini ve nereye gittiğini kalem kalem/faturasıyla açıklamamış! Üstünkörü açıklama ile olayı kendi zaviyesinde kapatmış! Bravo!"

TIKLAYIN - Sevilay Yılman’dan Saadet Özkan’a: Didem de ben de gazeteciyiz, gerçeğin peşindeyiz; “İstismarcıyı savunuyorlar!” diye yaptığın karalamaların hukuken hesabı sorulacak!