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Sevilay Yılman: Sotada bekleyen güruh, ”Lütfü Türkkan İstanbul beyefendisidir” cümlemi cımbızlayıp iğrenç, haksız, korkunç bir linç başlattı

09 Kasım 2021 15:13

Gazeteci Sevilay Yılman, Bingöl'de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren bir kişiye küfreden ve Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan için kullandığı sözlerin cımbızlanarak hakkında linç kampanyası başlatıldığını söyledi.

“Hem bana hem kurum kimliğine saldırmak için sotada bekleyen güruh benim yaklaşık 5.5 dakika olan o konuşmamdan sadece ve sadece; ‘Lütfü Türkkan İstanbul beyefendisidir’ cümlemi cımbızlayıp, onun üzerinden iğrenç, haksız, korkunç bir linç başlattılar. Hâlâ da devam ediyorlar” diyen Yılman, “Ve yazık ki, benim bu meseleyle ilgili yapmış olduğum diğer tüm eleştiri, kınama, yadırgama cümlelerimi yok sayıp, sanki ben Türkkan’ın ettiği o sinkaflı küfrün aklanması yolunda bir çaba sarf ediyormuşum gibi algı yaratmaya çalışan trollerin peşine aklı başında sandığımız bir yığın insan da dahil oluyor” dedi.

“Ne yazarsam yazayım, neyi anlatmaya çalışırsam çalışayım art niyetli, kötü niyetli insanları ikna etmemin mümkün olmayacağını biliyorum. O yüzden yazımı Habertürk TV PT Programlar Koordinatörü Faruk Demirel’in dün kurum adına yaptığı açıklamayı aynen paylaşarak tamamlıyorum” diyen Yılman, “Sevgili Faruk öyle güzel bir açıklama yapmış ki kurumsal kimliği ile… Benim artık ekstra bir şeyler söylememin gereği yoktur!” dedi.

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Sevilay YılmanLÜTFÜ TÜRKKANMERAL AKŞENERİstanbul beyefendisi
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