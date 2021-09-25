Sevilay Yılman: Ortada ciddi bir kriz var; sanırım son günlerde Akşener’in sessizliğini bozan gelişmeler oldu

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyaretlerine katıldığı hafta, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda “Evet adayım” demediğini ancak “Asla olmam!” da demediğine dikkati çekti. İyi Parti liderinin Halk TV'de katıldığı programdaki, “Ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım ve bu benim şahsi kararım” açıklamasının kendisini ilk önce şaşırttığını belirten Yılman, “Kanaat getirdim ki ortada ciddi bir kriz var!” dedi.

Katıldığı programda Akşener’in çıkışına ilişkin yaptığı, “Bu mutabakat ile filan belirlenerek yapılmış bir açıklama değil. Görünen o ki ortada ciddi bir kriz var!” yorumunu hatırlatan Yılman şunları kaydetti:

“Yani değerli okurlarım… Özetle… Şaşırmadım bu duruma. Çünkü perşembenin gelişi çarşambadan belliydi… Ben bu krizin emarelerini günler önce yazmıştım zaten. CHP tarafı fazla nobran bir tavır sergiliyordu Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda. Bir ittifakın parçası, paydaşı, ortağı olduklarını unutup rastgele bir tutum sergiliyorlardı. Akşener ise vaktinde CHP Lideri’nin girişimi, cesareti, kararlılığı, jesti ile bugünkü noktada olduğunun farkında olup, vefa gösterip sessiz kalmayı yeğliyordu… Ancak sanırım son günlerde o sessizliği bozan gelişmeler oldu. Oldu ki; daha 1 hafta öncesine kadar kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olmayı arzu eden bir lider olarak son dakika böyle bir çıkış yapmayı uygun buldu.”

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TIKLAYIN - Meral Akşener: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakan adayıyım