Sevilay Yılman: Meral Akşener büyük ortak CHP'ye aleni biçimde rest çekti

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İyi Parti lideri Meral Akşener'in, rakiplerinin belirlediği gündemin peşinden koşan değil, gündemi belirlediğini belirterek, "Bana göre Akşener büyük ortak CHP’ye aleni bir biçimde rest çekti. Son günlerde CHP kanadından yükselen Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda; “Beyler bir saniye!” deyip tamponu koydu. Sorun şu ki; Muhataplarının bazılarının bunu hâlâ anlayamamış olması." diye yazdı.

CHP'nin Meral Akşener'in mesajlarını doğru okuyamadığını savunan Yılman, "Oysa ki çok net anlaşılıyor ne demek istediği. “Evet ben aday değilim” diyor ama… Şu ifadelerle de bir noktanın altını çiziyor; “Önümüzdeki seçim çok riskli bir seçim. Kritik bir seçim. Dolayısıyla asla risk alamayız. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım bu net ama kimin aday olacağının da karar anında masada oturacağım. Kiminle kazanacaksak onunla seçime gitme konusunda kararlılıkla hareket edeceğiz ve bir otorite olarak da o an geldiğinde gereğini neyse yerine getireceğim!”

Bu cümlelerden eğer adayın Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği iması filan çıkarıldıysa çok yazık." ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Meral Akşener: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim; ben başbakan adayıyım