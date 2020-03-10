Sevilay Yılman: Dünyanın hiçbir ülkesinin, ülkemin Cumhurbaşkanı'nı böyle aciz ve zavallı durumda gösterme hakkı yoktur!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Rusya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin, Putin'le görüşmesi öncesinde bekletilmesine misliyle cevap verilmesi gerektiğini savunarak, "Dünyanın hiçbir ülkesinin liderinin ve onun kontrolünde olan bir televizyon kanalının benim ülkemin Cumhurbaşkanı’nı ve heyetini böyle aciz ve zavallı durumda gösterme hakkı yoktur!"

Sevilay Yılman, Türk heyetinin kaldığı muameleyi sanki ailesine yapıldığı hissine kapıldığını belirterek, "O nedenle lütfen kimse bizden hiçbir şey olmamış gibi davranıp, Rus devlet televizyonunun yaptığı bu çirkin kompozisyonunu görmezden gelmemizi beklemesin lütfen."

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