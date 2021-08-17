Sevilay Yılman’dan Saadet Özkan’a: Didem de ben de gazeteciyiz, gerçeğin peşindeyiz; “İstismarcıyı savunuyorlar!” diye yaptığın karalamaların hukuken hesabı sorulacak!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, kamuoyu gündemine oturan Elmalı davasında, iki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen anne ve üvey babanın bir istismarı söz konusu olmadığı bir kez daha ifade ettiği bugünkü yazısında, söz konusu davada gerçekleri çarpıtmakla suçladığı Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin başındaki Saadet Özkan’a seslendi.

“Bir yandan bana diğer yandan Elmalı Davası’nı Show TV gibi açık, çok izlenen bir ekrana taşıdığı, gerçeğin ortaya çıkması için tarafları konuşturduğu, gözler önüne serdiği için Didem Arslan’a saldırmaktan vazgeç artık Saadet Özkan!” diyen Yılman, devamında şunları kaydetti:

“Didem de ben de gazeteciyiz. İkimiz de gerçeğin peşindeyiz. Doğruların ortaya çıkmasını istiyoruz zira sayenizde bugün Elmalı’da yarın başka bir davada aynı haksızlıkların, kötülüklerin yaşanmasını istemiyoruz! Çocuğa istismar büyük suç, büyük alçaklık, adiliktir! İkisi de anne olan iki gazeteci için, “İstismarcıyı savunuyorlar! İstismarcılara kol kanat geriyorlar!“ diyerek yaptığın karalamaların hukuken hesabı da sorulacak elbette! Bizim gazeteci sorumluluğu ile yapmaya çalıştığımız tek şey aslında sizin yapmadığınız şey! Biz gerçek istismarcıların ortaya çıkması ve tabii bir de istismarı kullanarak toplumun duygularını sömüren istismarcıların yüzündeki maskeyi indirmek ve böylesi hassas, insani bir mevzuyu kendisine malzeme olarak kullanıp işin şovunu yapan her kimse onlara haddini bildirmek istiyoruz!”

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TIKLAYIN - Sevilay Yılman yazdı: Elmalı davasındaki yanlış bilinen tüm gerçekler!

TIKLAYIN - HaberTürk yazarı Yılman: Elmalı davasında anne ve üvey babanın bir istismarı söz konusu değil ama iki masum çocuk üzerinden bambaşka bir istismar söz konusu!