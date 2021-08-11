HaberTürk yazarı Yılman: Elmalı davasında anne ve üvey babanın bir istismarı söz konusu değil ama iki masum çocuk üzerinden bambaşka bir istismar söz konusu!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, iki çocuğun anne ve üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı belirtilen Elmalı davasına ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Anne ve üvey babanın bir istismarı elbette ki söz konusu değil ama şu gerçek ki; o iki masum çocuk üzerinden bambaşka bir istismar söz konusu! Birileri istismar iddiası ile toplumda algı oluşturup başka bir şeyleri istismar ediyor bence" dedi.

Yılman, anne ve üvey babanın aylar önce görülen duruşmada serbest kalmasını yeniden gündeme taşıyanın Başkanı Saadet Özkan olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği olduğunu söylerken, "Anne ve üvey babanın defalarca istismarına maruz kaldığını ilk şikayet eden babaanne Günay Soytok ile yakın teması olan bu dernekte gönüllü çalışan onlarca avukat var. Hukuk bilen o onlarca avukatın benim bir gazeteci olarak elde ettiğim dava dosyasından bihaber olması imkansızdı. Dosyadaki ifadeleri, belgeleri, kanıtları, kayıtları incelediklerinde başka bir sonuca varmaları da! Hal böyleyken UCİM’in ısrarını anlamakta zorlanmıştım. Bir de yazdığım yazı sonrası sosyal medyada birkaç takipçimin sosyal medya hesapları üzerinden UCİM’in bağış toplama yöntemi ile ilgili dikkat çeken mesajları vardı. Derneğin Türk Lirası ile değil döviz üzerinden verilen İBAN numarasına bağış yapılması çağrısı çok tuhaf gelmişti…" ifadelerini kullandı.

Yılman, anne Merve Akman'ın kendisine ulaştığını belirterek, "Uzun uzun bir de kendisinden dinledim olanı biteni ve anlattıklarından, ifade ettiklerinden de anladım ki UCİM bu kadar karmaşık, hassas bir davaya taraf olmasına rağmen bir kez bile kontakt kurmamış istismarla suçladıkları anne ve üvey babayla. Ki, anne Merve Akman tamamen babaanne Günay Soytok’un komplosu olduğunu söylediği suçlamaların doğru olmadığını anlatmak için başta Saadet Öğretmen olmak üzere defalarca ulaşmaya çalışmış derneğe. Görüşmeye lüzum dahi görmemiş dernek başkanı da diğer avukat üyeleri de!" dedi.

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TIKLAYIN - Sevilay Yılman yazdı: Elmalı davasındaki yanlış bilinen tüm gerçekler!|