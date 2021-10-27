Sevilay Yılman: Akşener'in yakın kurmaylarının tümüyle görüştüm, onlar da "Rabbi Yesir" ifadeleri karşısında şaşkın

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Karar TV yayınında sarf ettiği "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar" sözlerine işaret ederek, "Mesele gündeme oturunca… “Akşener ne demek istedi? Gerçekten de Cumhurbaşkanlığı adaylığına Ekrem İmamoğlu’nu mu düşünüyor?” sorusu aklımda saldırdım telefonlara… Kendisiyle değil ama yakın kurmaylarının tümüyle görüştüm. Ve gördüm ki onlar da şaşkın aslında genel başkanlarının bu ifadeleri karşısında. Çünkü Akşener’in ya da İYİ Parti’nin özel bir muhabbeti yok Ekrem İmamoğlu ile ilgili." diye yazdı.

Akşener'e en yakın olan kurmaylarından biriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Yılman, görüşmeden "Adının yazılmasını istemeyen ama söylediklerinin paylaşılmasında bir mahsur görmeyen biri aynen şöyle açıklama yaptı tarafıma; “Bizim kamuoyunda adı geçen ya da geçmeyen; üzerinde kurullarımızla istişare ettiğimiz yahut karar verdiğimiz herhangi bir adayımız yoktur. Adı geçen belediye başkanlıklarımızın adaylıklarına dair kamuoyu sürekli tartışma halinde.

Aynı isimleri, olayları ısıtıp ısıtıp sürekli gündemde tutma çabası söz konusu. Evet, biz bu arkadaşlarımızı 2019’da destekledik. İtiraz etmedik. Şimdi de böyle bir adaylık söz konusu olursa destekler, karşı çıkmayız; nitekim bu konuyla ilgili düşüncemiz sorulduğunda 'İtirazımız olmaz' yaklaşımında bulunduk hep! Ancak unutulmasın ki isimler nezdinde ayrıcalıklı bir durum yoktur." ifadelerini aktardı.

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