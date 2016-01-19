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Seviktek ve Oran'ın cenazeleri Sur'dan çıkarıldı, açlık grevi 19. gününde sona erdi

Cenazelerin Mesut Seviktek ve İsa Oran'a ait olduğu kesinleşti

Cenazeleri Sur&#39;da bekletilen gençlerin aileleri 19 gündür açlık grevindeydi

19 Ocak 2016 20:42

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öldürülen iki erkeğe ait cenazenin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği belirtildi. Hastaneye getirilen cenazelerin Sur'da 23 Aralık'ta devlet güçlerince öldürülen ve cenazelerinin Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nun bahçesinde bekletilen Mesut Seviktek ve İsa Oran'a ait olduğu kesinleşti. 

Ailelerin açlık grevinde olduğu İnsan Hakları Derneği'ni arayan emniyet yetkilileri, cenazeleri teşhis etmesi için aileleri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çağırdı. 
Aileler cenazeleri teşhis ederken, 19 gündür süren açlık grevi de sona erdi. Cenazelerle ilgili önümüzdeki saatlerde  açıklama yapılması bekleniyor.

 

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