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Politika

SEVİGEN'DEN GÜNAY'A ''SAVARONA'' MEKTUBU TBMM (A.A)

29 Eylül 2010 17:12

-SEVİGEN'DEN GÜNAY'A ''SAVARONA'' MEKTUBU TBMM (A.A) - 29.09.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan Atatürk'ün yatı Savarona'nın müzeye dönüştürülmesini istedi. Sevigen, Günay'a gönderdiği mektupta, yatın ''fuhuş gemisi haline dönüştüğünün ortaya çıktığını'' belirtti. Bunun ''Atatürk'e ve anısına karşı büyük bir saygısızlık'' olduğunu vurgulayan Sevigen, yıllardır yatın müzeye dönüştürülmesi için çaba sarf ettiğini kaydetti.  Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptığı kısa dönemde bunun için uğraş verdiğini, ancak bakanlık döneminin buna yetmediğini dile getiren Sevigen, mektubunda, ''Şimdi yaşanan bu talihsiz olay göstermektedir ki yat acilen müzeye dönüştürülmelidir. Gerekli koşullar sağlanıp, yat müzeye dönüştürülerek bu ayıptan kurtarılmalıdır. Eğer Maliye Bakanlığı ekonomik güçlük çıkarırsa, Türk halkı düzenlenecek kampanyaya her türlü desteği verecektir'' ifadesine yer verdi. 

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