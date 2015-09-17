Sevgilisinin yatağında aldattığı eşini bulan adamın dili tutuldu

Kilis'te yaşayan 3 çocuk babası iş adamı A.U.'nun kendisini aldattığından şüphelenen eşi İ. U., eşinin arkadaşlarından öğrendiği bilgiler üzerine eşinin sevgilisinin evine gitti ve sevgilisini burada karşıladı. Sevgilisinin yatağında eşini bulan A. U., eşini görünce şok geçirip bayıldı. Dili tutulan iş adamı, 10 gün süreyle psikolojik tedavi gördü.

Millet gazetesinden Cem Kartal'ın haberine göre, olay Kilis’te yaşandı. 3 çocuk babası iş adamı A.U. (49), Suriyeli Ayşa A.’ya ev kiralayıp sık sık ziyaretine gitmeye başladı. 17 yıllık kocasının davranışlarından şüphelenen İ.U., biraz araştırma yapınca, ortak arkadaşlarından eşinin ilişkisini ve kiralanan evi öğrendi. Kocasının, ‘geç geleceğim’ dediği gün, Suriyeli sevgilinin evine gidip "seni zinadan şikayet ederim" diyerek korkutan İ. U., evin bir köşesine saklanıp eşini bekledi.

Kocasıyla Suriyeli sevgilisinin bir saat süren sohbetini saklandığı yerden dinleyen İ. U., iş adamı banyoya gidince Suriyeli sevgiliyi yataktan çıkartıp, yerine geçti. Banyodan dönen iş adamı, yeniden girdiği yatakta eşini görünce şok geçirip bayıldı. Dili tutulan iş adamı, 10 gün süreyle psikolojik tedavi gördü.

