Sevgilisinin Leonardo DiCaprio'ya hayranlıkla baktığı görüntüler viral olan Jeff Bezos'tan esprili paylaşım: Gel, bir şey göstereceğim

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in katıldıkları etkinlikte karşılaştıkları Leonardo DiCaprio'ya yakın davrandığı anların gündem olması üzerine esprili bir mesaj paylaştı. Bezos, bir uçarım uyarısının önünde verdiği poza DiCaprio'yu alıntılayarak "Leo gel buraya, bir şey göstereceğim" yazdı.

Los Angeles’ta düzenlenen bir gala etkinliğinde karşılaşan Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etti. Kısa sohbet sırasında Sanchez’in DiCaprio’ya hayran hayran bakması sosyal medyada viral oldu.